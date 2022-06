Il a séduit tous les joueurs: le sélectionneur des Diables Rouges n'en revient pas des progrès d'Eden Hazard

Eden Hazard devrait bien être impliqué, demain, contre les Pays-Bas. Notre capitaine, qui n'a pas été épargné par les blessures ces derniers mois, devrait être dans le groupe contre les Pays-Bas. Interrogé en conférence de presse, Roberto Martinez n'a pas caché qu'il avait été séduit par les entraînements du joueur du Real Madrid.

"Il a été impressionnant sur les trois derniers jours", a lancé le sélectionneur belge. "Il se sent en mesure d'être à son meilleur niveau, il n'a aucun doute. Il est frais, en pleine forme et a un grand sourire sur le visage", a-t-il poursuivi à son sujet. Il pourrait jouer demain, mais aucune décision n'a été prise sur la durée de sa présence. "S'il jouera 90 minutes ? Cela dépendra du match, de l'intensité, des exigences. On ne pense pas qu'il soit déjà capable de jouer 90 minutes, mais il est prêt à débuter", a raconté Roberto Martinez.

Pour lui, les 4 prochains matchs vont permettre de jauger le niveau et la faculté de récupération d'Eden Hazard. "Nous devons être réalistes et aller étape par étape. Mais c'est une incroyable opportunité d'avoir 4 matchs avec notre capitaine. Je ne sais pas s'il sera impliqué dans les 4 matchs et dans lesquels il le sera. Cela dépendra de sa récupération", a confirmé Roberto Martinez.

Le début d'un nouveau chapitre dès demain ?