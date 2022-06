Basket: Monaco surclasse l'Elan béarnais et s'installe en tête de sa demie d'Elite

Les basketteurs de Monaco se sont très nettement imposés 94 à 65 contre Pau-Lacq-Orthez, jeudi soir à domicile dans leur salle de Gaston Médecin, et prennent les commandes de leur demi-finale du championnat de France, disputée au meilleur des cinq matches.

La Roca Team monégasque et l'Elan béarnais se retrouveront dès samedi après-midi (16h15), toujours en Principauté, pour le match 2 de cette demie.

Monaco, nouvelle grosse cylindrée du championnat de France depuis plusieurs saisons (2e budget de l'Elite derrière Villeurbanne), vainqueur de l'Eurocoupe (antichambre de l'Euroligue) en 2021 et qui s'est hissé en quarts de finale de l'Euroligue cette saison, chasse toujours un premier titre de champion de France.

Mis en difficulté par Strasbourg en quarts, avec une défaite concédée à Gaston-Médecin, et deux victoires conquises après prolongation en Alsace puis à nouveau en Principauté, Monaco s'est facilité la tâche jeudi soir, en dominant de bout en bout la première manche de sa demi-finale.

L'écart est régulièrement monté, pour s'établir à 21 points (73-52) au début du quatrième et dernier quart-temps, puis 27 points à moins de cinq minutes du buzzer final (81-57), puis 33 points (92-59) dans les deux dernières minutes.

Monaco a signé une grosse performance collective avec six joueurs à plus de 10 points, la palme revenant à Yakuba Ouattara (15 pts, 5 rebonds et 2 contres).

Les joueurs d'Eric Bartecheky, vainqueurs de la Coupe de France mi-avril, vont tenter de faire mentir les statistiques, car depuis le retour de Monaco en première division en 2015, les Palois ne se sont imposés qu'une seule fois en 17 rencontres de saison régulière et de play-offs, sur les sept dernières saisons.