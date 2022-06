Kirsten Flipkens disputera son dernier tournoi en simple à Wimbledon

(Belga) Kirsten Flipkens disputera à Wimbledon le dernier tournoi de tennis en simple de sa carrière. La joueuse de 36 ans l'a annoncé jeudi sur Instagram.

"Chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous annonce que Wimbledon sera mon dernier tournoi en simple de ma carrière professionnelle", a écrit Flipkens. "Ces trente dernières années ont été une sacrée aventure et je ne peux pas être assez reconnaissante pour avoir passé presque toute ma vie à faire ce que j'aime le plus depuis que je suis toute petite." "Un grand merci à mes fans, à mes sponsors, à mon équipe, à mes amis et surtout à ma famille", a poursuivi Flipkens. "Ma mère et mon père ont toujours été là pour moi, dans les bons, les mauvais et les pires moments. Sans leur soutien inconditionnel, je n'aurais jamais pu faire cela. Profitons pleinement de ces deux dernières semaines." (Belga)