Wimbledon - Kirsten Flipkens disputera son dernier tournoi en simple à Wimbledon

(Belga) Kirsten Flipkens disputera à Wimbledon le dernier tournoi de tennis en simple de sa carrière. La joueuse de 36 ans l'a annoncé jeudi sur Instagram. Flipkens est aujourd'hui 306e mondiale en simple et 75e mondiale en double.

"Chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous annonce que Wimbledon sera mon dernier tournoi en simple de ma carrière professionnelle", a écrit Flipkens. "Ces trente dernières années ont été une sacrée aventure et je ne peux pas être assez reconnaissante pour avoir passé presque toute ma vie à faire ce que j'aime le plus depuis que je suis toute petite." "Un grand merci à mes fans, à mes sponsors, à mon équipe, à mes amis et surtout à ma famille", a poursuivi Flipkens. "Ma mère et mon père ont toujours été là pour moi, dans les bons, les mauvais et les pires moments. Sans leur soutien inconditionnel, je n'aurais jamais pu faire cela. Profitons pleinement de ces deux dernières semaines." Lauréate de Wimbledon et de l'US Open chez les juniores, Flipkens a débuté sur le circuit WTA en 2003. Elle a remporté un titre WTA en simple, à Québec en 2012, perdant trois finales, à Rosmalen en 2013 et 2018 et Monterrey en 2016. Elle a aussi remporté un tournoi des 125K Series, en 2019 à Houston. Son palmarès en double comprend cinq titres et huit finales sur le circuit WTA. La demi-finale atteinte à Wimbledon en 2013 reste son meilleur résultat en Grand Chelem. Elle avait alors été battue par la Française Marion Bartoli. Cette année-là, elle s'était hissée jusqu'au 13e rang du classement WTA. En double aussi, elle a disputé une demi-finale d'un Grand Chelem, en 2019 à Roland-Garros aux côtés de la Suédoise Johanna Larsson. Le tournoi de Wimbledon débutera le 27 juin. (Belga)