Jonas Rickaert craint que sa saison soit terminée

(Belga) Jonas Rickaert, 28 ans, craint de ne plus pouvoir disputer de course cette saison. Le coureur d'Alpecin-Fenix a expliqué sur Instagram, jeudi, qu'il doit être opéré après que les examens médicaux ont révélé un "nœud dans son artère", ce qui entraînait "une sensation étrange" dans sa jambe gauche.

L'opération se tiendra fin juin à Eindhoven. "Après quoi, une longue revalidation m'attend. Je n'entrerai probablement plus en action cette année", a ajouté le coureur belge. Rickaert a disputé sa dernière course fin mars, lors de Gand-Wevelgem. Le poisson-pilote des sprinteurs Tim Merlier et Jasper Philipsen n'avait pas atteint l'arrivée. (Belga)