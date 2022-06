"Je reste au moins jusqu'en 2024": Kevin De Bruyne veut prolonger le plaisir avec les Diables Rouges

Les Diables Rouges se préparent à une fameuse transition. Il est logique de penser que les prochaines grandes échéances seront sans doute les dernières de certains éléments de la génération dorée. Certains de nos cadres prennent de l'âge et peuvent légitimement envisager une retraite internationale pour privilégier leur carrière en club, mais aussi leur famille.

Interrogé par Het Laatste Nieuws, Kevin De Bruyne a rassuré sur sa position. Âgé de 30 ans, le milieu de terrain de Manchester City se voit bien encore un petit moment avec la sélection. "Je ne sais pas encore jusque quand je continuerai à jouer avec les Diables rouges. Mais je resterai avec les Diables au moins jusqu'à l'Euro 2024, si rien de grave ne m'arrive. On verra bien comment je me sens à ce moment-là. La qualité est pour moi plus importante que la quantité", a-t-il annoncé.

Vu son niveau actuel, on peut parler d'une très bonne nouvelle.