MotoGP: Marc Marquez opéré "avec succès" du bras droit

L'Espagnol Marc Marquez, sextuple champion du monde de MotoGP, a subi "avec succès" une opération de son bras droit aux Etats-Unis, la quatrième depuis son accident de juillet 2020, a annoncé vendredi son équipe Honda.

"Marc Marquez a été opéré de l'humérus droit à la clinique Mayo de Rochester, dans le Minnesota. L'équipe médicale a estimé que l'opération était un succès", indique le constructeur dans un communiqué.

"Marquez restera aux États-Unis les prochains jours pour garantir sa récupération post-opératoire immédiate, avant de retourner en Espagne", pour poursuivre sa convalescence ajoute Honda, sans préciser quand le champion reviendra en piste.

L'Espagnol, gêné par son bras fracturé à l'été 2020, avait annoncé une nouvelle opération en marge du GP d'Italie disputé le week-end dernier sur le tracé du Mugello.

Depuis cette fracture provoquée par une chute lors du premier Grand Prix de la saison 2020, le parcours de l'ancien patron incontesté du MotoGP ressemble davantage à un parcours de moto-cross, entre chutes et tentatives pour remonter en selle et retrouver son niveau.

Sacré six fois champion de la catégorie reine entre 2013 et 2019, la star espagnole avait manqué l'ensemble de la saison 2020 à cause de son bras cassé et de trois opérations. Il était progressivement revenu, mais fin 2021, une nouvelle chute l'avait écarté des deux dernières courses, à cause d'un problème de diplopie (dédoublement de la vision).

Le 20 mars dernier en Indonésie, Marquez avait de nouveau chuté lourdement, réveillant ses problèmes de vision. Il avait de nouveau manqué deux courses. Il était revenu début avril pour les GP des Amériques, aux Etats-Unis.

Avec 60 points, Marquez pointe actuellement en 9e position au championnat mais il pourrait toutefois manquer le reste de la saison.

Il sera remplacé dès ce week-end pour le GP de Catalogne, chez lui en Espagne, par l'Allemand Stefan Bradl.