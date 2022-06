Un scénario de film: ce joueur de Tottenham se fait sauver la vie par un fan qui vient de lui demander un selfie

Emerson Royal est un homme chanceux. En quelque sorte, du moins. Le Brésilien est actuellement en vacances chez lui, mais jeudi dernier, il a bien failli ne jamais rentrer. C'est ce que racontent plusieurs médias brésiliens, qui relatent une agression qui aurait pu tourner au drame.

Emerson Royal venait de faire un selfie avec un fan et prenait place dans sa voiture. Sorti de nulle part, un homme armé l'a braqué et menacé de le tuer s'il ne lui donnait pas tout ce qu'il avait sur lui. La magie opère alors: l'homme qui venait de faire un selfie avec le joueur était en fait membre d'un service de sécurité. Il a tiré avec son arme et fait fuir l'agresseur, touché au dos et emmené à l'hôpital dans la foulée.

Un vrai miracle pour Emerson Royal.