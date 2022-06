Belgique-Pays-Bas EN DIRECT: Timothy Castagne frappe sur le poteau

> Suivez la rencontre en direct vidéo sur RTL PLAY

LE DIRECT

16' - Et la réplique Néerlandais ! Perte de balle des Belges, Berghuis se retrouve seul face à Mignolet, qui sort la parade fondamentale.

13' - OH L'OCCASION ! Castagne hérite d'un bon ballon sur le côte gauche après une combinaison entre Hazard et Lukaku. Il place sur le poteau !

11' - Aucune occasion dans ce début de match, les deux groupes s'observent très fort depuis le début.

7' - De Bruyne sert Hazard en profondeur. Son centre est contré.

4' - Début de match intéressant, les deux équipes veulent avoir le ballon.

1' - De Bruyne perce déjà avec une belle ouverture. Le centre venu de la droite est dégagé.

0' - C'est parti, le match débute ! Qui va l'emporter ? Réponse dans 90 minutes !

------

20h18 - Eden Hazard a reçu une véritable ovation à son arrivée sur le terrain.

19h53 - Dans les travées, l'ambiance est bonne entre les adversaires. La preuve avec Memphis Depay, accueilli comme un ami par Lukaku et compagnie.

19h39 - Bonsoir à tous ! Les Diables Rouges se préparent à affronter les Pays-Bas dans ce qui se dessine comme un magnifique derby. Le bus a amené tout le monde, les fans arrivent: ça sent bon le football !

Les compositions

Belgique: Mignolet, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Meunier, De Bruyne, Witsel, Castagne, Vanaken, E. Hazard, Lukaku

Pays-Bas: Cillessen, Aké, Van Dijk, Timber, Blind, Dumfries, De Jong, Berghuis, Klaassen, Memphis, Bergwijn.

L'avant-match

Si l'attrait de la Ligue des Nations semble tout relatif pour certains joueurs, comme l'a déclaré sans faux-semblant Kevin De Bruyne, celui d'un duel contre les Pays-Bas ne fait pas l'ombre d'un doute. Vendredi soir (20h45) dans un stade Roi Baudouin qui affiche complet, Belges et Néerlandais s'affronteront lors de la première journée du groupe A4 de la compétition.



Ce 128e derby des plats pays de l'histoire, le premier avec enjeu depuis le partage nul et vierge lors du Mondial 1998, constitue également le début de la préparation en vue du Mondial de fin d'année. Les deux sélectionneurs ne l'ont pas caché, ces matches de juin leur serviront aussi et surtout à dessiner les contours de leur liste des 23 pour le Qatar. Les Belges, à l'image de Jan Vertonghen et Toby Alderweireld, qui ont des liens particuliers avec les Pays-Bas de par leur parcours, auront à cœur de conserver leur brevet d'invincibilité contre des 'Oranje' sevrés de victoire contre la Belgique depuis septembre 1997. Pour y parvenir, le sélectionneur Roberto Martinez, qui a déclaré Eden Hazard "prêt à jouer", pourra compter sur une sélection de 30 joueurs où seul Romelu Lukaku est incertain.

Loïs Openda, nouveau-venu, est lui suspendu. Le Catalan devra également composer avec les absences de Thibaut Courtois et Jason Denayer, blessés et forfaits pour ce rassemblement. Après ce derby, les Diables auront encore trois examens à passer en cette fin de saison avec la réception de la Pologne mercredi 8 juin, toujours à Bruxelles, avant de se déplacer au pays de Galles, à Cardiff le 11 juin (20h45), puis en Pologne, le 14 juin à Varsovie (20h45). Il leur restera ensuite deux matches en septembre, contre les Gallois (22/09) et aux Pays-Bas (25/09), avant de se tourner définitivement vers la grand-messe du football.