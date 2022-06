Mondiaux de kayak rivière - Léo Montulet et Laurane Sinnesael en finale de l'épreuve sprint à Treignac

(Belga) Léo Montulet, chez les messieurs, et Laurane Sinnesael, chez les dames, se sont qualifiés pour la finale de la course sprint, en K1, aux Championnats du monde de kayak de descente de rivière, vendredi à Treignac, dans le centre de la France.

Montulet s'est classé 19e du 1er run et 6e du second, tandis que Sinnesael a terminé 12e et 9e des deux séries, se hissant parmi les 15 finalistes dans leur catégorie. Tous deux sont entraînés par le quadruple champion du monde de la discipline Maxime Richard. Samuel Pype (18e et 21e), Alban Duvivier (32e et 29e) et Joren Bogaerts (14e et 22e ) ont été éliminés en K1 messieurs, tout comme Clémence Hulpiau (19e et 17e) et Louisiane Levaque, (30e et 23e) . Sinnesael disputera sa finale samedi à partir de 11h01 et Montulet dès 11h52. La Belgique, avec 3 dames et 3 messieurs, sera également engagée dans la compétition par équipes dans l'après-midi. Les mêmes kayakistes belges disputeront la distance classique dimanche. (Belga)