Une merveille qui piège Mignolet: le superbe but de Bergwijn qui assomme les Diables Rouges (vidéo)

Les Diables Rouges sont les premiers à craquer dans cette rencontre au sommet entre la Belgique et les Pays-Bas. Une rencontre très compliquée en première période, face à des Oranjes mieux en place et plus appliqués.

Ce qui devait arriver arriva en fin de première période: Steven Bergwijn, servi dans l'axe, va crucifier Mignolet d'une merveilleuse frappe à distance. Un but totalement mérité au vu de la domination imposée à ce moment du match.