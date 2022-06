Diables Rouges - "Un succès amplement mérité" pour Daley Blind

(Belga) Daley Blind, dans sa position de latéral gauche, a créé de nombreux problèmes aux Diables Rouges vendredi soir. Le joueur de l'Ajax, 32 ans, a distillé deux assists lors du très large succès des Pays-Bas (1-4) contre la Belgique. "Nous avons très bien joué en équipe, de manière très compacte", a lancé le récent champion des Pays-Bas à l'issue de ce match comptant pour la 1re journée du groupe A4 de la Ligue des Nations.

"Je pense que nous avons joué avec la bonne disposition tactique, nous nous étions très bien entraînés cette semaine, nous savions ce que nous devions faire. Nous avons les qualités pour changer de système et ce match en est la preuve. Nous avons pu créer beaucoup d'occasions et empêcher la Belgique de s'en procurer. Nous avons vraiment fait un très bon match", a assuré Blind, qui estime que son équipe peut se montrer ambitieuse pour la suite. Parfois défenseur central, parfois latéral, Blind estime que sa position n'a que peu d'importance. "Cela ne change rien pour moi. Le plus important est d'être à la disposition de l'entraîneur et prêt physiquement. En tant que latéral, j'essaie évidemment d'arriver aux abords du grand rectangle pour y porter le danger", a encore dit Blind. De son côté, Jurrien Timber a disputé une rencontre pleine dans l'axe de la défense pour sa 7e apparition avec les Oranje. "C'est une soirée spéciale pour moi, c'est sûr. Ce n'était pas facile car de très bons joueurs étaient dans les rangs adverses. J'espère causer des problèmes de luxe au sélectionneur", a ponctué l'autre défenseur de l'Ajax.