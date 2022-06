Plus de 750 matchs en pro: l'Argentin Carlos Tévez annonce sa retraite officielle

"L'Apache" raccroche les crampons.

Sans club depuis son départ de Boca Juniors, Carlos Tévez a annoncé officiellement sa retraite à la télévision argentine. "Je suis retraité, c'est confirmé. J'ai arrêté de jouer parce que j'ai perdu mon plus grand fan". L'attaquant de 38 ans fait ici référence à son père adoptif, décédé des suites de la Covid-19 il y a quelques mois.

"On m'a proposé beaucoup de choses, mais c'étaient des changements très importants pour ma famille. En tant que joueur, j'ai déjà donné tout ce que j'avais dans le cœur. Je suis plus que tranquille", a expliqué l'ancien buteur de la Juventus, de Manchester City et d'United.



Aux prises avec Gérard Piqué lors de la finale perdue par la Juventus face à Barcelone en 2015.

L'Argentin expliquera également qu'il a décidé de débuter une carrière de coach. L'histoire d'amour entre Tévez et le football n'est donc pas tout à fait terminée.