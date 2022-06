"Cela s'est terminé en queue de poisson": Philippe Vande Walle, consultant RTL Sport, analyse la défaite des Diables face aux Pays-Bas

Battus 1-4 hier soir par les Pays-Bas, les Diables ont déçu. Comment analyser ce match ? Le consultant RTL Sport, Philippe Vande Walle, nous livre son avis.

Philippe, on ne s'attendait pas à une telle déconvenue...

Non, il est clair que non. Pourtant, le décor était planté hier soir, avec une météo superbe, des supporters enthousiastes... On espérait, pour ce derby face aux Pays-Bas, voir un beau match et une victoire. Malheureusement, ça s'est terminé en queue de poisson...

Il reste trois matchs à jouer, en un peu plus de 10 jours pour les Diables, ils doivent absolument gagner face à la Pologne mercredi ?

Pour essayer de remettre le bateau à quai, il faudra essayer de toutes les manières de gagner ce match, car la Pologne a déjà gagné un match contre le Pays de Galles, donc nous sommes obligés de gagner pour remonter dans cette compétition. Maintenant, il faut voir aussi que cette Nations League, c'est une préparation pour la Coupe du Monde de fin d'année. Il faudra faire profil bas, que ce soit les joueurs ou Roberto Martinez, pour voir ce qui s'est mal passé hier pendant le match.

Cette gifle, hier, pourrait-elle avoir des conséquences en vue du Mondial de fin d'année ?

On espère que non, mais il faudra faire profil bas, apprendre des erreurs. Ce groupe doit rester soudé et se remettre en question. Il reste 5 matchs de préparation avant le début de cette Coupe du Monde et il est clair que le temps presse. On va devoir ramer avec les rames que nous avons à bord pour le moment.