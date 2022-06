Troisième défaite pour Xavier Malisse et Mats Wilander dans le Trophée des Légendes

(Belga) Xavier Malisse, associé au Suédois Mats Wilander, a subi une nouvelle défaite pour son troisième et dernier match de poule du Trophée des Légendes à Roland-Garros, samedi à Paris.

Après deux revers face aux Français Sébastien Grosjean et Cédric Pioline puis face au Chypriote Marcos Baghdatis et au Croate Goran Ivanisevic, Malisse et Wilander se sont inclinés 6-4, 2-6, 10/6 devant les Français Mansour Bahrami et Julien Benneteau. Avec trois défaites en autant de rencontre, la paire belgo-suédoise est assurée de terminer à la dernière place du groupe A et voit donc son tournoi prendre fin. (Belga)