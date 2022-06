Roland-Garros: L'espoir belge Gilles Arnaud Bailly battu en finale du tournoi junior

Il n'y aura pas de Belge vainqueur à Roland-Garros cette année. Après la finale perdue en double mixte de Joran Vliegen, c'est le jeune espoir Gilles Arnaud Bailly qui s'est incliné en finale, cette fois-ci dans le tournoi junior. Il a été battu par le Français Gabriel Debru, tête de série 14, sur le score de 7-6, 6-3.

Lors d'un premier set très disputé et qui a duré plus d'une heure, c'est finalement le Français qui remporte la mise par 7 jeux à 6. Breaké une première fois par Debru à 3-2, notre compatriote a su relever la tête directement et débreaker dans la foulée.

Mais en s'appuyant sur un gros service et de belles gifles en coup droit, Debru, 16 ans et culminant déjà à 1m95, a su passer la vitesse supérieure pour s'imposer 7-5 dans le tie-break.

Breaké d'entrée dans le deuxième set, on aurait pu croire que Bailly allait s'effondrer, mais le Belge a continuer à se battre pour revenir dans la partie. En vain puisque Debru, favori sur papier avant la rencontre, a assumé son statut et a conclu le match en prenant une nouvelle fois le service du jeune belge. Le match aura duré 2h01.

Bravo tout de même à Gilles Arnaud Bailly, 16 ans, que l'on espère revoir très vite !