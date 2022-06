Simplement trop forte: Iga Swiatek écrase la concurrence et s'adjuge un deuxième Roland-Garros

Si Iga Swiatek était la favorite de cette finale, et même du tournoi, on ne s'attendait probablement pas à une telle domination. En battant l'Américaine Coco Gauff, la numéro 1 mondiale, 21 ans, s'est emparée de son deuxième tournoi du Grand Chelem, après sa victoire à Paris également, en 2020. Durant cette quinzaine, elle n'aura perdu qu'un seul set et aura écrasé toutes ses adversaires.

Une domination du début à la fin

Dès l'entame du match, la droitière de Varsovie s'est emparée du service de Gauff, 18 ans. Elle ne lui a, ensuite, laissé que des miettes pour prendre la première manche sur le score de 6-1.

Breakée d'entrée de deuxième set par Gauff, on était en droit d'imaginer un deuxième set un peu plus serré. Il n'en a rien été, la Polonaise se montrant impitoyable et concluant le match sur sa première balle de match (6-1, 6-3).

Avec cette victoire, Iga Swiatek empoche une 35ème victoire consécutive et égale le record du nombre de victoires d'affilée au XXIème siècle. Venus Williams avait réalisé une série de 35 matchs sans défaite en 2000.

La Polonaise reste cependant loin du record absolu, 74 victoires, établi par Martina Navratilova en 1984. Elle reste cependant sur 6 tournois remportés consécutivement.