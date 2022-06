Roland-Garros: "Ici c'est Roland-Garros, et lui c'est Rafa Nadal !", prévient son coach Moya

À 36 ans, physiquement entamé et un pied douloureux, Rafael Nadal n'est pas dans les meilleures conditions pour affronter Casper Ruud dimanche en finale, mais son entraîneur Carlos Moya a prévenu samedi: "Ici c'est Roland-Garros et lui c'est Rafa Nadal !"

QUESTION: Rafael Nadal aura-t-il récupéré de ses efforts fournis depuis les huitièmes de finale pour affronter Casper Ruud en finale ?

REPONSE: "Sur surface rapide, je serais un peu plus inquiet. Mais sur terre moins parce que, historiquement, il y a toujours bien récupéré de ses matches. Même à l'âge qu'il a, je pense qu'il va bien récupérer, il va se reposer et je ne pense pas que ce sera un handicap. En demi-finales (contre Zverev qui a abandonné sur blessure), il a eu une baisse physique rapidement dans le match. On espère toujours que Rafa sorte des coups d'on ne sait où, mais hier (vendredi) ce n'était pas facile. Évidemment ça n'a pas été son meilleur match ici mais, blessure mise à part, en arriver là avec son jeu, ça donne confiance. A chaque tour difficile passé, Rafa se transforme en un joueur nouveau."

Q: Comment fait-il pour être aussi performant alors qu'il n'a quasiment pas joué de matchs de préparation à cause des blessures ?

R: "C'est un joueur qui, depuis qu'il a 17 ans, et avec toutes les blessures qu'il a eues, et tous ces mois à l'arrêt, est toujours revenu et a toujours gagné. Là, il s'est autoconvaincu qu'avec ses qualités, il s'affûte pendant les deux ou trois premiers matchs d'un Grand Chelem, il retrouve la forme, et une fois qu'il est en huitièmes de finale ou en quarts, il redevient le Rafa Nadal de toujours. Et ce, d'autant plus ici à Roland-Garros."

Q: Son expérience sera-t-elle un gros avantage par rapport à Ruud qui jouera sa première finale de Grand Chelem ?

R: "L'expérience nous dit qu'il n'est pas facile de jouer sa première finale de Grand Chelem contre un joueur qui a eu énormément de succès. Mais nous ne savons pas avec certitude que cela (la victoire du plus expérimenté) va se reproduire. Nous comptons sur le facteur expérience, mais moi je préfère nettement me fier au jeu de Rafa. Ici, c'est Roland-Garros et lui, c'est Rafa Nadal !"