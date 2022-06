IMSA - Jan Heylen 7e dans les rues de Detroit

(Belga) Jan Heylen (Porsche) a terminé 7e de la catégorie GTD samedi soir lors de la sixième manche de l'IMSA à Detroit, aux États-Unis.

La compétition nord-américaine d'endurance a disputé son traditionnel sprint dans les rues de Detroit, avec une course courte d'une heure et quarante minutes. Souffrant d'un manque de rythme sur la Porsche qu'il partage avec l'Américain Ryan Hardwick, le Geelois Jan Heylen n'a pas vraiment eu voix au chapitre. Ils ont terminé à la 7e place à un tour de la Lexus victorieuse de l'Américain Kyle Kirkwood et du Britannique Ben Barnicoat. Au championnat, Heylen et Hardwick restent deuxièmes avec 24 points de retard sur l'Américain Stevan McAleer. Au classement général, c'est le prototype Cadillac du Français Sébastien Bourdais et du Néo-Zélandais Renger van der Zande qui s'est imposé. (Belga)