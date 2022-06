Haney bat Kambosos et devient champion incontesté des légers

(Belga) L'Américain Devin Haney est devenu le champion du monde incontesté des poids légers en battant l'Australien George Kambosos aux points et à l'unanimité des juges, dimanche à Melbourne.

Haney, 23 ans, est le premier boxeur à unifier les ceintures chez les poids légers depuis Pernell Whitaker en 1992, et le premier à le faire sous l'ère des quatre ceintures (WBC, WBA, IBF et WBO) qui avait commencé en 2004. Kambosos a été victime de la vitesse sensationnelle de Haney, de son instinct et de son implacable direct du gauche. Frustré, l'Australien a eu du mal à porter suffisamment de gros coups. Les trois juges ont donné des scores en faveur de Haney (116-112, 116-112 et 118-110). Avec sa victoire, Haney entre dans un club très exclusif de boxeurs, puisqu'il n'est que le huitième de l'histoire à unifier les ceintures. Les sept autres sont Bernard Hopkins (poids moyen), Jermain Taylor (moyen), Terence Crawford (super léger), Oleksandr Usyk (moyen), Josh Taylor (super léger), Saul Alvarez (super moyen) et Jermell Charlo (super welter). (Belga)