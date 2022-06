Thierry Neuville sauve son rallye avec la Power Stage, succès pour Ott Tänak en Sardaigne

(Belga) Thierry Neuville (Hyundai), malgré son retrait lors de la journée de samedi, va repartir du Rallye de Sardaigne avec 5 points grâce au scratch signé dimanche dans la Power Stage, ultime spéciale de cette cinquième manche du championnat du monde des rallyes WRC. La victoire est revenue à l'Estonien Ott Tänak, qui apporte un premier succès à Hyundai cette saison.

Le pilote belge a connu un weekend frustrant, lui qui avait parfaitement bien débuté en prenant la tête jeudi soir. Neuville a ensuite été victime de problèmes de transmission vendredi, provoquant sa chute au 9e rang, puis est parti à la faute samedi, ce qui l'a contraint à se retirer samedi. Reparti dimanche dans l'optique d'empocher des points dans la Power Stage, Neuville a préservé ses pneus dans les ES18 et ES20 mais a signé le scratch dans l'ES19, répétition générale de l'ultime tronçon chronométré Sassari-Argentiera. Le Belge, vainqueur à deux reprises de l'épreuve sarde, en 2016 et 2018, a signé le meilleur temps de cette ultime spéciale, sauvant ce qu'il pouvait l'être d'un point de vue comptable. Aux avant-postes, Ott Tänak a survolé la concurrence et profité de l'abandon d'Esapekka Lappi samedi, alors qu'il était en tête, pour facilement s'imposer. C'est la 15e victoire pour le champion du monde 2019, la première depuis février 2021. L'Irlandais Craig Breen (Ford) et l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai) complètent le podium à respectivement 1:03.2 et 1:33.0. Au classement, Kalle Rovanperä, 5e d'une épreuve qu'il n'affectionne pas spécialement, occupe toujours la tête avec 120 unités. Il est largement devant Thierry Neuville (65) et Ott Tänak (62). Chez les constructeurs, Toyota conserve les commandes (200) mais voit Hyundai s'approcher (161). Le Safari, Rallye du Kenya, sera le théâtre de la 6e des 13 manches de la saison et se tiendra du 23 au 26 juin. (Belga)