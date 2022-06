Wout van Aert reprend la compétition avec une victoire sur le Critérium du Dauphiné

(Belga) Wout van Aert (Jumbo-Visma) a remporté la première étape de la 74e édition du Critérium du Dauphiné (WorldTour), dimanche à Beauchastel. Après 191,8 kilomètres au départ de La Voulte-sur-Rhône, le champion de Belgique s'est imposé au sprint devant le Britannique Ethan Hayter (INEOS-Grenadiers) et l'Américain Sean Quinn (EF Education-Easy Post). Deux autres Belges figurent dans le top 10 avec Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) 6e et Maxim Van Gils (Lotto Soudal) 8e.

Laurens Huys (Intermarché-Wanty Gobert), accompagné des Français Pierre Rolland (B&B-KTM) et Maxime Bouet (Arkea-Samsic), a pris le bon wagon afin de figurer dans l'échappée du jour. Elle a volé en éclats dans l'ultime bosse de la journée, dont le sommet était placé à 30 bornes de l'arrivée. Le peloton, désireux de lâcher les hommes les plus rapides, y a imprimé un très haut tempo et est parvenu à ses fins. Malgré une tentative du champion de France Rémi Cavagna (Quick-Step Alpha Vinyl), c'est un groupe élargi qui s'est présenté sur la ligne. Wout van Aert, qui n'avait plus roulé en compétition depuis Liège-Bastogne-Liège le 24 avril, a levé les bras. C'est sa 4e victoire et son 11e podium de la saison, le tout en 15 jours de course seulement. Lundi, la 2e des 8 étapes au programme de cette traditionnelle course de préparation au Tour de France verra le peloton relier Saint-Péray à Brives-Charensac sur 169,8 km. L'Australien Richie Porte, absent cette année, s'était imposé en 2021. (Belga)