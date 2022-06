Dauphiné: van Aert s'impose d'entrée

Reprise gagnante pour Wout van Aert: le champion de Belgique a gagné d'entrée dans le Critérium du Dauphiné, dimanche à Beauchastel (Ardèche), et validé ses ambitions de maillot vert dans le prochain Tour de France.

Au sprint, van Aert a devancé nettement lors de la première étape trois représentants de la jeune génération, le Britannique Ethan Hayter, l'Américain Sean Quinn et le néo-pro français Hugo Page (20 ans).

"Cette étape me convenait à merveille", s'est félicité le Belge (27 ans) qui a été débarrassé de la plupart des spécialistes présents au Dauphiné (Bauhaus, Molano et surtout Groenewegen) distancés dans la dernière côte du parcours, avant les 30 derniers kilomètres.

"J'ai beaucoup travaillé ces dernières semaines le sprint", a expliqué van Aert qui a fait acte de candidature pour le maillot vert du classement par points du Tour de France, à côté des ambitions de maillot jaune de ses coéquipiers (Primoz Roglic, voire Jonas Vingegaard). Par son profil tout-terrain, il se positionne d'ores et déjà en grand favori de ce classement, à la façon jadis du Slovaque Peter Sagan.

Dans la vallée du Rhône, entre les averses et les rayons de soleil, van Aert a renoué très vite avec la victoire, comme il l'avait fait fin février dès le début de sa saison au Het Nieuwsblad. Il n'avait plus couru depuis sa troisième place de Liège-Bastogne-Liège (24 avril), en conclusion d'une campagne des classiques surtout frustrante en raison du Covid-19 qui l'a privé du Tour des Flandres et a contrarié son approche de Paris-Roubaix (2e).

- Les pois de Rolland -

"J'ai rechargé mes batteries", a estimé van Aert avant le départ du Dauphiné, par référence à son stage d'altitude d'une vingtaine de jours, en Sierra Nevada (Espagne). A la fin de l'épreuve, dimanche prochain, le Belge a prévu de partir sans attendre, avec notamment Roglic, à Tignes (Savoie), pour un autre camp d'altitude.

L'étape de 191,8 kilomètres, intégralement en Ardèche, a mis à distance un outsider pour le classement général, l'Italien Damiano Caruso, pointé à près d'une minute et demie. Quant à son compatriote Filippo Ganna, champion du monde du contre-la-montre, il a été distancé avant de revenir dans le final, sur le plat.

En cours d'étape, Pierre Rolland, membre d'un trio d'échappés (avec Bouet et Huys), s'est assuré le maillot à pois de meilleur grimpeur de la journée. Quatorze ans après l'avoir ramené à bon port lors de sa première participation alors qu'il était l'un des espoirs du cyclisme français.

"C'est le symbole d'une carrière longue et régulière", a commenté l'Orléanais (35 ans), double vainqueur d'étape sur le Tour de France, qui pourrait quitter son équipe actuelle B&B Hôtels en fin d'année. Selon les bruits insistants du marché des transferts, il devrait rejoindre la formation de Jean-René Bernaudeau, avec lequel il a connu autrefois ses meilleures années.

Lundi, la deuxième étape, au parcours plus sélectif et usant, relie Saint-Péray (Ardèche) à Brives-Charensac (Haute-Loire) sur 169,8 kilomètres.