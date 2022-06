Les matches de qualifications de Bergs et Wickmayer à Rosmalen reportés par la pluie

(Belga) Les matches de qualifications des tournois ATP et WTA de Bois-le-Duc encore au programme dimanche ont été reportés à lundi à cause de la pluie, ont confirmé les organisateurs dimanche. Zizou Bergs et Yanina Wickmayer devaient tous les deux jouer au second tour des qualifications dimanche.

Bergs, 199e mondial, doit affronter l'Australien Matthew Ebden (ATP 395) pour une place dans le tableau final du premier tournoi sur gazon de la saison. Wickmayer, 556e au classement ITF, joue elle sa place dans le tableau final contre l'Australienne Storm Sanders (WTA 207). Wickmayer, 32 ans, dispute son premier tournoi sur le circuit WTA après être devenue maman en février dernier. Depuis sa reprise, elle n'avait joué que des tournois ITF. Elise Mertens (WTA 32/N.8), Alison Van Uytvanck (WTA 60), Greet Minnen (WTA 83) et Kirsten Flipkens (WTA 307) sont elles déjà qualifiées pour le tableau final.