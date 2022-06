Ligue des nations: "Il va falloir se racheter", prévient Kimpembe

Après le revers contre le Danemark (2-1), un "coup d'arrêt" selon le sélectionneur Didier Deschamps, les Bleus veulent "se racheter" lundi (20h45) en Croatie et "travailler tactiquement" pour progresser, a prévenu dimanche le défenseur Presnel Kimpembe.

- "Accident" ou "coup d'arrêt" ? -

Didier Deschamps: "Quand il y a des buts encaissés, il y a des choses qu'on doit mieux faire dans l'alignement et la gestion de la profondeur. On ne l'a pas bien fait, cela se travaille. Il n'y a pas besoin d'attendre demain pour savoir que c'est un coup d'arrêt. Est-ce que c'est un accident ? On a fait de bonnes choses contre le Danemark, cela s'est joué en fin de match. L'objectif est le même pour les Croates, il faut rebondir. Repartir du bon pied. Pression ou pas, l'objectif est le même. Quand on perd, il faut faire en sorte d'inverser la tendance."

Presnel Kimpembe: "Ça va se jouer aussi au mental, ce n'est pas facile de venir gagner ici. La Croatie est une grande nation du football avec des grands joueurs, on a fait un faux pas vendredi il va falloir se racheter, heureusement ce match vient très vite et c'est bien pour nous. Il va falloir tourner la page rapidement pour se focaliser sur la Croatie, ce sera une belle bataille (...) Je ne pense pas qu'on ait besoin d'être inquiet, on est une grande nation du foot, avec des grands joueurs. On sait ce qu'on a à corriger, ce sont les petits détails qui font la différence, il va falloir bien travailler tactiquement pour avancer avec cette équipe de France."

- Griezmann, "pas jugé sur un seul match" -

Deschamps: "Antoine, il ne vient pas dans les meilleures dispositions, ce n'est pas en claquant des doigts qu'on remet tout à l'endroit. Mais la qualité, le potentiel, il les a. Comme tous, il peut avoir une période de moins bien. Il a toujours été influent dans les buts marqués et dans ceux qu'il a créés. Ces situations de fin de saison sont compliquées pour beaucoup de joueurs, qui ont eu des saisons chargées. Il y a beaucoup de blessures. Ces joueurs ont forcément moins de fraîcheur que d'autres qui auraient été moins utilisés. Les matches s'enchaînent et c'est valable pour nos adversaires aussi. Je ne vais pas juger sur un seul match, certes ça n'était pas le meilleur mais je ne vais pas remettre en cause ce qu'il est capable de faire."

- Le leadership de Benzema -

Kimpembe: "Karim je n'ai pas besoin d'en parler, vous le connaissez tous, depuis un moment. Il est dans cette équipe de France depuis un bon moment, Tout le monde est au courant de la place qu'il prend et du leadership qu'il amène à cette équipe. Karim est un grand joueur, un grand buteur et il arrive encore à le démontrer au fil des années."

- "De l'usure" -

Deschamps: "La Ligue des nations, c'est toujours mieux que les matches amicaux mais la période n'est pas idéale. Les grandes nations ont perdu des matches car dans ces équipes, ils jouent tous dans des grands clubs. Il y a de l'usure, de la fatigue. C'est la première fois qu'on a quatre matches en onze jours. Il faut faire en sorte de gérer. Il y a toujours la même problématique, les organismes et l'aspect psychologique, car il y a aussi le phénomène de décompression. Qu'ils ne soient pas à 100%, c'est une évidence. Le calendrier est là, mais on n'a pas d'amicaux avant le Mondial, on n'a que deux matches en septembre. Ce n'est pas le meilleur moment, mais on s'adapte."

Propos recueillis en conférence de presse