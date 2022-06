Roland-Garros - Rafael Nadal à deux longueurs du record de Margaret Court

(Belga) Rafael Nadal a décroché dimanche à Roland-Garros son 22e titre du Grand Chelem, améliorant son record de titres majeurs sur le circuit masculin, mais l'Espagnol est encore à deux longueurs de l'Australienne Margaret Court, 24 fois victorieuse en Grand Chelem.

24 titres en Grand Chelem: Margaret Smith Court (Aus) 23: Serena Williams (USA) 22: Steffi Graf (All) 22: Rafael Nadal (Esp) 20: Novak Djokovic (Ser), Roger Federer (Sui) 19: Helen Wills Moody (USA) 18: Chris Evert (USA), Martina Navratilova (Tch/USA) 14: Pete Sampras (USA) 12: Roy Emerson (Aus), Billie Jean King (USA) 11: Bjorn Borg (Suè), Rod Laver (Aus) 10: Bill Tilden (USA) 9: Monica Seles (YOU/USA), Maureen Connolly (USA) 8: Ivan Lendl (Tch/USA), Jimmy Connors (USA), Andre Agassi (USA), Fred Perry (G-B), Ken Rosewall (Aus), Suzanne Lenglen (Fra), etc. 7: John McEnroe (USA), Mats Wilander (Suè), Henri Cochet (Fra), René Lacoste (Fra), Justine Hénin (BEL), Venus Williams (USA), etc. 6: Boris Becker (All), Stefan Edberg (Suè), etc. (Belga)