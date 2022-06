Adriatica Ionica Race - Natnael Tesfatsion enlève la 2e étape, Filippo Zana prend la tête du général

(Belga) Natnael Tesfatsion (Drone Hopper-Androni Giocattoli) a remporté dimanche la 2e étape de l'Adriatica Ionica Race (2.1), après 174,6 km entre Castelfranco Veneto et Monte Grappa. Au sommet de la Cima Grappa, la montée finale de 28,3 km à 4,9 pour-cent de déclivité moyenne, le l'Erythréen s'est imposé devant l'Italien Filippo Zana (Bardiani-CSF) et le Kazakh Vadim Pronskiy (Astana).

Tesfatsion, 23 ans, a remporté sa deuxième victoire cette saison, la 5e de sa carrière, après le classement général du Tour du Rwanda. Au classement général, Zana s'empare du maillot de leader au détriment de Christian Scaroni, qui court sous les couleurs de l'équipe nationale italienne, vainqueur de la première étape samedi. Il compte 21 secondes d'avance sur Tesfatsion et 27 secondes sur Pronskiy. Cette 4e édition de la course à étapes italienne se poursuivra lundi avec une journée de 141,3 km entre Ferrara et Brisighella. L'Adiatica Ionica Race se ponctuera mercredi à l'issue de la 5e étape à Ascoli Piceno, où le successeur de l'Italien Lorenzo Fortunato sera connu. Alors que plusieurs formations WorldTour étaient présentes lors des deux premières éditions en 2018 et 2019, année où Remco Evenepoel avait notamment remporté une étape, seule l'équipe Astana est au départ en 2022. Aucun Belge n'est de la partie. (Belga)