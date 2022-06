Top 14: Castres et Montpellier en demies, les "gros" au rendez-vous

Castres et Montpellier se sont directement qualifiés dimanche pour les demi-finales du Top 14 à l'issue d'une 26e et dernière journée riche en suspense qui a vu les "gros" Toulouse, La Rochelle et le Racing 92 prendre en habitués les trois derniers billets en jeu pour la phase finale.

Le CO et le MHR ne connaîtront leur adversaire dans le dernier carré qu'à l'issue des deux barrages du week-end prochain: Bordeaux-Bègles-Racing 92 et Toulouse-La Rochelle, alléchante revanche de la finale de l'an dernier.

Récent vainqueur du Challenge européen, Lyon doit se contenter de la neuvième place derrière Clermont et Toulon, tandis que Brive sauve sa tête dans l'élite.

Eternel outsider, un rôle qui lui plaît bien, Castres n'avait encore jamais dans son histoire terminé en tête de la phase régulière.

C'est chose faite après sa victoire (26-16) à Pau), qui n'avait plus rien à attendre de cette dernière journée. Sacrés en 2018 après avoir déjoué les pronostics, les Tarnais, invaincus à domicile tout au long de la saison, seront cette fois davantage attendus.

Ils seront accompagnés en demi-finale, dans deux semaines à Nice, de Montpellier, qui a laissé échapper sur le fil sa première place après l'avoir longtemps occupée.

Le MHR a chuté chez des Clermontois (20-15) qui avaient encore un infime espoir de qualification en plus de l'envie d'offrir une belle sortie au stade Michelin à leur charnière emblématique Morgan Parra-Camille Lopez.

- Le maintien pour Brive -

Battu à Perpignan (22-15), Bordeaux-Bègles n'a pas su profiter du faux-pas montpelliérain et devra passer par un barrage pour espérer voir le dernier carré.

Ce sera contre le Racing 92, qualifié aux forceps après avoir été bousculé par une équipe de Toulon (21-16) dont la folle remontée, après avoir un temps lutté pour le maintien, s'est finalement arrêtée aux portes du top 6.

Toulouse, comme attendu, n'a fait qu'une bouchée de Biarrots (80-7) démobilisés depuis qu'ils sont condamnées à descendre à l'étage inférieur.

Le tenant du titre, à la faveur de ses 12 essais, dont deux pour ses futurs retraités Iosefa Tekori et Maxime Médard, a signé une victoire bonifiée synonyme de quatrième place et de barrage à domicile.

Il y retrouvera son meilleur ennemi, La Rochelle, qu'il avait battu la saison dernière en finale de la Coupe d'Europe et du Top 14.

Les Rochelais, tout frais champions d'Europe, ont bien digéré les célébrations de leur titre. Ils sont allés s'imposer (29-26) chez un autre lauréat continental, Lyon, et peuvent encore rêver d'un doublé.

Dans le bas du classement, le duel à distance pour le maintien entre Brive et Perpignan a tourné à l'avantage des Corréziens, vainqueurs de leur premier match à l'extérieur de la saison, sur la pelouse du Stade français (33-17), déjà en vacances.

Perpignan, malgré sa belle victoire, vaine, contre l'UBB, jouera le week-end prochain sa place dans l'élite lors d'un barrage contre Mont-de-Marsan, balayé plus tôt dans la journée (49-20) par Bayonne en finale de Pro D2.