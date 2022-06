Pierre Bourdin confirme son départ du Beerschot

(Belga) Pierre Bourdin ne portera plus le maillot du Beerschot la saison prochaine. Le joueur français a confirmé son départ du club anversois dimanche soir sur son compte Instagram.

Bourdin, 28 ans, est arrivé au Beerschot en 2018 en provenance du Lierse. Formé au Paris Saint-Germain, il est aussi passé par le Cercle de Bruges, son premier club en Belgique entre 2014 et 2017. Le défenseur français était sous contrat jusqu'en 2023 mais bénéficiait d'une clause en cas de relégation qui lui permet de quitter le club gratuitement. Au total, il a disputé 113 rencontres pour les Rats avec 6 buts et 5 assists au compteur. Lors de la saison écoulée, le Beerschot a terminé à la 18e et dernière place en Jupiler Pro League et évoluera donc en 1B Pro League lors de la prochaine saison. (Belga)