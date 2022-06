"J'assume la responsabilité": Sergio Perez s'excuse après avoir été filmé saoul et avec des filles lors de sa victoire à Monaco (vidéo)

Sergio Perez se souviendra longtemps de son 29 mai 2022. D'abord pour sa victoire sur le mythique Grand Prix de Monaco et ensuite, pour la fête qui a suivi.

Le Mexicain a remporté sa première victoire de la saison et a ensuite bien profité des festivités prévues. Dès le lendemain, des vidéos ont commencé à fuiter sur internet.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le pilote Red Bull sait faire la fête, peut-être même un peu trop.

Dans la vidéo ci-dessous, on voit le pilote de 32 ans complètement saoul danser de façon très tactile avec des femmes. Il est bon de rappeler que Perez est marié à Carola Martinez depuis 2018.

Devenues virales, ces images ont fait le tour des réseaux sociaux et n'ont pas échappé au principal intéressé. " J'ai vu les vidéos qui ont circulé à mon sujet et j'en assume la responsabilité ", écrit-il dans une story Instagram. " C'était une mauvaise fête que je n'ai pas su contrôler à la hauteur de la personne que je suis, mais c'était juste ça, une très mauvaise fête. "

" Mes proches connaissent mes valeurs et le type de personne que je suis ", poursuit le pilote. Pour couper court aux rumeurs et aux remarques sur ses danses suggestives avec d'autres femmes que la sienne, 'Checo' se montre on ne peut plus clair : " Pour ceux qui me le demandent, nous sommes plus unis que jamais, moi et ma femme ."

"Et pour ceux qui veulent juste nous faire du mal, je vous souhaite le meilleur. Merci à tous pour votre amour et je m'excuse auprès de tous les gens qui m'aiment car ces vidéos ne me représentent pas du tout."

"Nous n'aborderons plus ce sujet, qui ne fait qu'oublier le grand moment que nous vivons en famille. Merci", conclut Sergio Perez qui va se concentrer pleinement sur le prochain Grand Prix, ce dimanche à Bakou.