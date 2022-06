Insolite: le club de Plymouth, en Angleterre, se fait voler... un tracteur, les dégâts sont "importants"

Mauvaise surprise pour le club de Plymouth Argyle, en D3 anglaise. Le pensionnaire de League One a été cambriolé dans la nuit de samedi à dimanche. Les cambrioleurs ont dérobé un tracteur et causé de gros dégâts sur la pelouse qui était en réparation avant la nouvelle saison.

"Des individus ont brisé la clôture du périmètre avant de pénétrer dans le garage de stockage pour accéder à un tracteur. Après avoir mis le contact avec des outils, les individus ont conduit le tracteur sur le terrain, qui est à un stade précoce et crucial de rénovation avant la saison 22/23, laissant des dommages importants", dénonce le club dans un communiqué.

Des travaux vont être menés le plus rapidement possible afin de replanter les surfaces habimées par les traces de roues. "Ce travail entraîne des frais supplémentaires pour le club et place notre équipe de terrain sous une pression supplémentaire, avec un délai déjà serré pour les matchs de pré-saison programmés. Le club renforcera également la sécurité du stade pour s'assurer que cela ne se reproduise plus", annonce encore le cumminqué.

La police a été prévenue du vol et s'est rendue sur les lieux. "La police s'est rendue au stade dimanche pour relever les empreintes digitales et recueillir des informations, dont un nombre conséquent d'images de vidéosurveillance qui devraient permettre d'identifier les individus responsables". Un appel à témoin a été lancé.