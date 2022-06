Basket: l'entraîneur du Real Madrid va mieux et a quitté les soins intensifs

L'entraîneur de l'équipe de basket du Real Madrid, Pablo Laso, a quitté l'unité de soins intensifs où il a été admis après avoir été victime dimanche d'un infarctus du myocarde et son état de santé évolue "favorablement", a annoncé lundi le club madrilène.

"Le Real Madrid informe que l'état de Pablo Laso évolue favorablement et qu'il est sorti de l'unité de soins intensifs de l'hôpital universitaire Sanitas La Moraleja", écrit le club dans un bref communiqué.

"Notre entraîneur a été transféré dans un service où il continuera d'être suivi par le département de cardiologie", ajoute le Real.

Agé de 54 ans, Laso entraîne le Real depuis 2011. Sacré champion d'Espagne à cinq reprises et vainqueur de six Coupes du Roi avec le Real, il a également remporté l'Euroligue à deux reprises (2015 et 2018) et a été battu en finale de l'édition 2022 il y a trois semaines par l'Efes Istanbul.

Laso, qui a amené samedi soir son équipe à un succès sur Vitoria (83-71) lors du deuxième match de la demi-finale du championnat d'Espagne, a été victime d'un infarctus tôt dimanche matin et hospitalisé en urgence. Pour le troisième match de la demi-finale, mardi, il sera supplée par son adjoint, Chus Mateo.