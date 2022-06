Place aux jeunes: voici le nouveau top 100 des joueurs les plus chers, Kevin De Bruyne est le joueur le plus âgé du classement

L'Observatoire du football CIES a publié sa lettre hebdomadaire dans laquelle il dresse le top 100 des joueurs les plus chers du monde.

Sans grosse surprise, c'est le Français Kylian Mbappé qui trône au sommet de ce classement avec une valeur estimée à 205,6 millions d'euros. Pour compléter le podium, on retrouve le récent vainqueur de la Ligue des Champions Vinicuis Jr (185,3M) et la nouvelle recrue de Manchester City Erling Haaland (152,6M).

Dans le top 100, Kevin de Bruyne (57M) est le joueur le plus âgé dans le top 100 (30,9 ans), tandis que Gavi (58M) est le plus jeune (17,8 ans). Le jeune milieu de terrain offensif du FC Barcelone est devenu, à 17 ans et 304 jours, le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection espagnole grâce à son but contre la République Tchèque dimanche à Prague en Ligue des nations.

On retrouve trois Belges dans ce classement : Romelu Lukaku (48e), Thibaut Courtois (61e) et Kevin De Bruyne (76e).

Lionel Messi (34 ans, il aura 35 ans le 24 juin) et Cristiano Ronaldo (37 ans) ne sont pas présent dans ce top 100.