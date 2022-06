Insultes, menaces physiques: l'énorme altercation entre Haaland et un joueur suédois (vidéo)

La Suède et la Norvège s'affrontaient dimanche en Ligue des Nations. Une rencontre très serrée et remportée par les Norvégiens, portés par leur inévitable attaquant, Erling Haaland. Le joueur de Manchester City a dû composer avec le défenseur Alexander Milosevic. Les deux hommes se sont d'ailleurs écharpés sur le terrain. Sur les images, on voit les deux hommes se parler.

Et selon Erling Haaland, Milosevic a tout simplement chercher à l'intimider. "Au début, il m’a traité de pute et je peux vous assurer que je ne le suis pas. Puis il a dit qu’il allait me casser les jambes et une minute après, j’ai marqué. C’était sympa", a expliqué le Norvégien à TV2. Une version immédiatement démentie par Milosevic. "Je ne comprends pas et ne parle pas le norvégien. Je ne sais pas s’il parle le suédois. Je ne vois pas comment on peut communiquer. Et je ne parle pas anglais sur le terrain. C’est bizarre qu’il dise des choses que je n’ai pas dites", a-t-il réagi.

Quoi qu'il en soit, l'ambiance est électrique.