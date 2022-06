Bayern Munich: Lewandowski "veut davantage d'émotions dans la vie"

Le prolifique attaquant polonais du Bayern Munich Robert Lewandowski, double meilleur joueur Fifa 2020 et 2021, a justifié son divorce probable d'avec le champion d'Allemagne en titre par sa volonté de ressentir "davantage d'émotions dans la vie".

Interrogé lundi soir, dans un podcast du site polonais Onet.pl, pour savoir pour qui il voulait quitter le Bayern, l'international de 33 ans a répondu sans hésiter qu'il voulait ressentir "davantage d'émotions dans la vie".

"Premièrement, quelque chose s'est éteint en moi et c'est une chose que tu n'arrives pas à surmonter, à rattraper", a-t-il expliqué.

La semaine dernière, Lewandowski avait déclaré que son "histoire" avec le club allemand avait "touché à sa fin", sans donner d'indications sur son avenir.

Selon certains médias, le FC Barcelone aurait fait une offre de 32 millions d'euros pour le recruter.

Auparavant, le joueur avait déjà indiqué qu'il ne prolongerait pas son contrat avec le club bavarois qui expire en juin 2023, ce qui signifie qu'il pourrait quitter le club libre l'an prochain, sans que le Bayern ne touche la moindre indemnité.

La seule façon pour les Bavarois de tirer un profit financier de son départ serait de le vendre dès cet été.

"Avec ce que j'ai acquis grâce au Bayern et (réciproquement) le Bayern grâce à moi", a déclaré le joueur, il serait mieux de trouver une solution acceptable pour les deux parties et non pas chercher "une décision unilatérale".

Au bout de huit saisons passées ensemble, "la loyauté et le respect sont je crois plus importantes que les affaires", a-t-il estimé.

L'attaquant a insisté sur le fait qu'il laissait derrière lui au Bayern "des copains" plutôt que "des collaborateurs".

Depuis son arrivée au Bayern en 2014, Lewandowski a notamment remporté la Ligue des champions 2020 et huit titres de champion d'Allemagne, en plus de deux premiers titres conquis avec Dortmund.

Il a aussi battu un nombre important de records en tant que buteur, dont le plus médiatisé a été le nombre de buts en une seule saison de Bundesliga avec 41 réalisations en 2020-21.

En Ligue des champions, il est le troisième meilleur buteur de l'histoire, à égalité avec Karim Benzema (86 buts), loin encore derrière Cristiano Ronaldo (140 buts) et Lionel Messi (125 buts).