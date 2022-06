On a frôlé le drame à l'Île de Man: ce pilote a failli se crasher à cause d'une balle de foot (vidéo)

La Tourist Trophy de l'Île de Man est l'une des courses les plus dangereuses au monde. Sur un parcours urbain et sinueux, des pilotes et leurs motos passent à des vitesses hallucinantes, donnant des images spectaculaires. Une course qui a déjà coûté la vie à plus de 200 coureurs et qui a à nouveau marquée par le drame cette année.

En cause, un incident sur le parcours à hauteur de Bray Hill. Lancé à plus de 215 km/h, l'Anglais John McGuiness a frôlé la catastrophe lorsqu'un ballon de foot a traversé la piste. Ce dernier a roulé jusqu'à proximité de la moto, mais heureusement, aucun contact n'a été signalé. De quoi s'offrir une belle frayeur. Trois pilotes sont décédés sur le parcours cette année.