 Gros moment de solitude pour Wout Van Aert: le Belge célèbre trop tôt et perd la victoire (photos)

Le Français David Gaudu (Groupama-FDJ) a remporté la 3e étape du Critérium du Dauphiné entre Saint-Paulien et Chastreix-Sancy (169 km) mardi. Deuxième, Wout van Aert (Jumbo-Visma) récupère le maillot jaune laissé lundi à Alexis Vuillermoz (TotalEnergies).



Un groupe de quatre coureurs initiait l'échappée du jour avec l'Israélien Omer Goldstein (Israel-Premier Tech), le Danois Jonas Wilsly (Uno-X), le Français Thomas Champion (Cofidis) et l'Autrichien Sebastian Schönberger (B&B-KTM). Seulement, Goldstein abandonnait rapidement ses compagnons d'échappée pour retourner dans le peloton. Dans la Côte de Saint-Vert, la première difficulté de la journée, Alexis Gougeard, Miguel Heidemann et Pierre Rolland, trois équipiers de Schönberger, sortaient du peloton pour intégrer l'échappée à 105 km de l'arrivée.

Dans la montée vers la Côte de Besse-en-Chandesse, l'échappée perdait coup sur coup Heidemann et Gougeard. Les trois derniers rescapés, Wilsly, Rolland et Schönberger, abordaient l'ascension finale, la montée de Chastreix-Sancy (6,2 km à 5,6%), avec une minute d'avance sur le peloton. L'échappée s'achevait à 4 km de la ligne, alors que les Jumbo-Visma dictait le tempo dans le peloton. Un rythme que le maillot jaune Alexis Vuillermoz ne pouvait suivre. Au sprint, Wout van Aert lançait de loin. Le champion de Belgique pensait s'imposer, mais David Gaudu le dépassait sur le fil.

Le Français de Groupama-FDJ, 25 ans, signe le neuvième succès de sa carrière, le deuxième de la saison. Son compatriote Victor Lafay (Cofidis) prenait la troisième place. Van Aert se consolera avec le maillot jaune, qu'il récupère. Il possède 6 secondes d'avance sur Gaudu et 12 sur Lafay. Une vingtaine de coureurs, dont Primoz Roglic, suivent à 16 secondes. Mercredi, la 4e étape se disputera sous la forme d'un contre-la-montre de 31,9 km entre Montbrison et La Bâtie d'Urfé. Le Critérium du Dauphiné se termine dimanche. Le Britannique Richie Porte est le tenant du titre.