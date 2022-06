La fédération néerlandaise veut tester de nouvelles règles dans les échelons supérieurs

(Belga) La fédération néerlandaise de football (KNVB) souhaite tester de nouvelles règles lors de la saison 2023-2024 en deuxième division. Jan Dirk van der Zee, le directeur du football amateur aux Pays-Bas, l'a déclaré sur le site de la fédération. Les propositions sont les suivantes: les remises en jeu se feront au pied, il sera autorisé de dribbler pour jouer un coup franc, une pénalité de 5 minutes sera introduite, les changements seront illimités et un système de temps de jeu 'pur' sera instauré.

"Les représentants de la KNVB ont récemment informé l'UEFA et la FIFA à propos des changements de règles testés aux Pays-Bas depuis 2017 dans le football amateur et lors de tournois impliquant les équipes de jeunes de clubs de football professionnel", a expliqué van der Zee. "Des changements qui devraient rendre le jeu plus rapide, plus sportif, plus équitable et plus attrayant. L'objectif est de mettre en place un pilote pour la Keuken Kampioen Divisie (la deuxième division néerlandaise, ndlr) lors de la saison 2023-2024. Ici, en consultation avec les clubs et l'International Football Association Board (IFAB), les ajustements seront testés", a-t-il ajouté. (Belga)