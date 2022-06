WTA Rosmalen - Flipkens, qui a battu la Russe Tikhonova : "Je n'aurais jamais dû perdre ce deuxième set"

(Belga) Kirsten Flipkens (WTA 308) était contente, mardi soir, de s'être également qualifiée pour le deuxième tour du tournoi WTA 250 sur gazon de Rosmalen, doté de 251.750 dollars. Sur le Centre Court, la Campinoise, 36 ans, finaliste en 2013 et en 2018, est venue à bout de la Russe Anastasia Tikhonova (WTA 198), 21 ans, issue des qualifications, 6-2, 5-7, 6-3 après 2h05 de jeu.

"Ce fut un premier match difficile sur gazon", a-t-elle confié à Belga après sa victoire. "J'étais un peu nerveuse au début, car nous avions finalement été déplacées sur le court central, mais surtout, j'ai perdu ma concentration à 6-2, 3-0. J'avais le double break et je n'aurais jamais dû perdre ce deuxième set. Mais bon, le plus important, c'est que j'ai remporté ce match. Je dois certainement faire en sorte de jouer de manière plus agressive sur gazon. Cela dit, ce n'est pas anormal. Cela fait trois ans que je n'ai plus et mis un pied sur gazon. Mon dernier match en simple remonte également à Miami (fin mars, ndlr). Ensuite, j'ai attrapé le Covid. Je ne peux donc pas être trop exigeante à mon égard." Kirsten Flipkens, qui a annoncé la semaine dernière qu'elle disputera son dernier tournoi en simple à Wimbledon, affrontera désormais l'Américaine Ann Li (WTA 68), 21 ans, victorieuse 6-3, 6-4 de la Russe Liudmila Samsonova (WTA 28), tête de série N.5. "Wimbledon sera effectivement mon dernier tournoi en simple", a-t-elle confirmé. "En revanche, il se peut fort que je dispute encore les grands tournois en double, d'autant que mon classement est très bon. Je suis 60e en n'ayant joué que huit tournois et je peux encore progresser. Mais je ne vais plus voyager trente semaines par an, ça c'est certain."