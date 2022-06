Ligue des Nations - L'Allemagne et l'Angleterre se quittent sur un match nul et l'Italie fait la bonne affaire

(Belga) Mardi soir, la deuxième journée de Ligue des Nations se poursuivait par les rencontres du groupe 3 de la Ligue A. Au cours de celles-ci, l'Italie s'est défaite de la Hongrie, 2-1, tandis que l'Allemagne et l'Angleterre se sont quittées dos à dos, 1-1.

Dans la rencontre phare de la journée, Allemands et Anglais ont fait jeu égal, 1-1. Pour ouvrir le score, Kimmich a trouvé Hofmann isolé dans la surface anglaise, et l'attaquant allemand s'est retourné pour fusiller Pickford, dont la main s'est dérobée face à l'envoi puissant de son adversaire (1-0, 51e). L'égalisation est venue tardivement, à la suite d'une faute de Klostermann sur Kane dans la surface. L'attaquant anglais s'est fait justice lui-même en transformant le pénalty (1-1, 88e) pour offrir à l'Angleterre son premier point de la compétition. Dans l'autre rencontre du groupe, l'Italie s'est imposée face à la Hongrie, 2-1. L'Intériste Barella a ouvert le score à la suite d'une offensive menée par Spinazzola, en décochant une frappe croisée fusante que Dibusz n'a pu que dévier dans sa lucarne (1-0, 30e). L'Italie a doublé la mise suite à un débordement du côté droit, Politano remettant parfaitement un ballon en retrait pour Pellegrini qui n'a eu qu'à conclure (2-0, 45e). La Hongrie a réduit le score à l'heure de jeu, avec la malheureuse complicité de Mancini qui a dévié dans son propre but un centre adverse (2-1, 61e), mais cela n'a pas suffi. Au classement, l'Italie fait la bonne opération en s'emparant de la 1re place avec 4 points. Suit la Hongrie, qui a battu l'Angleterre lors de son premier match et compte 3 points, puis l'Allemagne (2 points) et enfin l'Angleterre (1 point). (Belga)