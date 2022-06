Christopher Nkunku élu Joueur de la saison par ses pairs en Bundesliga

(Belga) L'attaquant du RB Leipzig, Christopher Nkunku, a été élu Joueur de la saison en Bundesliga par ses pairs.

Lors d'un sondage réalisé par le magazine allemand Kicker, l'attaquant français de 24 ans a remporté 42,5% des voix, loin devant l'attaquant du Bayern, Robert Lewandowski (11,4%) qui l'avait déjà été élu deux fois par le passé. Nkunku a marqué 35 buts et donné 20 passes décisives en 51 matchs cette saison. Les joueurs de Bundesliga ont également été invités à élire le meilleur joueur au monde, et c'est Karim Benzema, qui a été plébiscité. Champion d'Espagne et vainqueur de la Ligue des Champions, l'attaquant français du Real Madrid a remporté 44,9 % des suffrages. C'est l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, qui a été nommé meilleur entraîneur de l'année. L'Allemand de 54 ans a atteint la finale de la Ligue des champions, échoué à la deuxième place de la Premier League et remporté les deux coupes nationales. Steffen Baumgart, qui a obtenu un billet pour la Conference League avec Cologne, a été désigné meilleur entraîneur de Bundesliga. (Belga)