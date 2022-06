Le Portugais Carlos Freitas nouveau directeur sportif de Seraing

(Belga) Carlos Freitas a été nommé directeur sportif du FC Seraing, a annoncé le club liégeois mercredi.

Le Portugais, âgé de 55 ans, avait dans le passé occupé des fonctions similaires au Sporting du Portugal (2006-2008 et 2010-2013), au Sporting de Braga (2007-2010), au Panathinaikos (en 2010), au FC Metz (2015-2016), à la Fiorentina (2016-2019) et au Vitoria Guimaraes (2019-2021). Carlos Freitas arrive au Pairay quelques semaines après que José Jeunechamps a été nommé entraîneur et que Marc Sombreffe a remplacé Mario Franchi à la présidence. Les Métallos, qui avaient assuré leur maintien en D1A la saison dernière en battant le RWDM en barrages, reprendront le chemin de l'entraînement samedi. Les tests physiques seront réalisés ces jeudi et vendredi (Belga)