 Suivez Belgique-Pologne EN DIRECT: les Belges veulent se racheter après la défaite contre les Pays-Bas

La Belgique affronte la Pologne cinq jours après la débâcle contre les Pays-Bas. La rencontre est à suivre en direct vidéo sur RTL TVI et RTL play.

> Suivez Belgique - Pologne EN DIRECT VIDÉO



Le match

28': BUUUUT ? Et oui, contre le cours du jeu c'est la Pologne qui ouvre le score ! L'inévitable Lewandowski bat Mignolet avec une merveille de contrôle. La vidéo arrive.

26': Après 26 minutes, le Belgique compte 63% de possession. C'est toujours zéro à zéro, mais on a la possession, c'est déjà ça de gagné.

24': Ça y est, les Belges retrouvent le ballon et les Polonais sont retranchés. On commence à trouver un certain cycle dans lequel les Belges dominent bien.

20': Attention, temps fort des Polonais depuis deux minutes. Les Aigles Blancs prennent le ballon à leur compte et poussent, mais pas encore d'occasion à leur crédit.

15': Encore Michy ! Trsè bien servi par De Bruyne, Batshuayi se créé une occasion mais deux puis trois Polonais se couchent devant lui. Il tire, mais le gardien est sur la trajectoire.

10': Les Belges commence diablement bien leur match. Il n'y a plus d'occasion aussi grosses que les deux dernières, mais les joueurs semblement bien déterminés à jouer à fond. On ne s'ennuie pas.

6': BUUUT enfin c'est ce qu'on a cru ! Batshuayi, encore lui, envoie magnifiquement le ballon au fond des filets de Dragowski, mais le Diable est hors jeu.

4': OOOOH l'énorme occasion ! Batshuayi récupère et controle bien le ballon dans le rectangle adversaire, son tir échoue sur le poteau. Eden Hazard reprend la 2e ballon, mais ça passe de peu à côté.

2': La Belgique met déjà le pied sur le ballon. On commence à construire doucement et on se met en place sur le terrain.

Tout le monde est en place. On va commencer ! Ce sont les Polonais qui vont donner le coup d'envoi après le tirage au sort effectué par l'arbitre.

Avant match

Roberto Martinez justifie ses choix pour la composition.

Des supporters polonais ont fait le déplacement et en ont profité pour passer par la plus belle place du monde. On espère une belle ambiance de la part de tous les supporters dans le stade tout à l'heure.







En parlant de stade, les Diables sont bien arrivés.

Aligné d'entrée aux côtés d'Axel Witsel, Youri Tielemans va fêter ce soir sa 50e cap avec les Diables, Kévin De Bruyne passe, lui, le cap de la 90e.

Petit rappel, les Diables joueront ce soir avec le maillot des Red Flames.

Les compositions

Roberto Martinez avait annoncé mardi qu'il effectuerait des changements pour défier la Pologne ce mercredi lors de la 2e journée de la Ligue des Nations. C'est finalement quatre modifications que le sélectionneur a apportées à son onze de base par rapport à la déroute contre les Pays-Bas (1-4).

Dans les buts, Simon Mignolet conserve sa place, à l'instar de Jan Vertonghen et Toby Alderweireld en défense. Dedryck Boyata, peu en vue contre les Oranje, est remplacé numériquement par Leander Dendoncker dans l'arrière-garde belge.

Au milieu, Youri Tielemans remplace Hans Vanaken et prend place aux côtés d'Axel Witsel. Thomas Meunier, titulaire contre les Néerlandais, prendra place sur le banc. Timothy Castagne va donc coulisser à droite, laissant le flanc gauche à Yannick Carrasco.

En l'absence de Romelu Lukaku, sorti blessé vendredi et également forfait pour le match au pays de Galles, Michy Batshuayi sera l'attaquant de pointe. Il sera épaulé de Kevin De Bruyne et du capitaine Eden Hazard.

Thorgan Hazard, légèrement touché et absent contre les Pays-Bas, est de retour sur la feuille de match, à l'instar de Wout Faes et Loïs Openda. L'attaquant de Vitesse, suspendu vendredi, pourrait jouer ses premières minutes sous le paletot national.

Comme vendredi, Brandon Mechele, Thomas Foket, Dennis Praet et Adnan Januzaj resteront en tribunes. Amadou Onana et Alexis Saelemaekers, qui ont chacun manqué au moins un entraînement en début de semaine, ne sont pas non plus sur la feuille de match.

Pas de surprise côté polonais, Czeslaw Michniewicz ayant couché sur le papier le onze qu'il avait annoncé avec, entre autres, Kamil Glik en défense, Grzegorz Krychowiak au milieu ainsi que Robert Lewandowski en attaque. Dans les buts, Wojciech Szczesny a laissé sa place à Bartlomiej Dragowski.