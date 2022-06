Hockey Pro League - Les Red Lions battent à nouveau l'Afrique du Sud et se repositionnent au classement

(Belga) Au lendemain de leur victoire 5-0 mardi, les Red Lions, l'équipe nationale masculine de hockey, se sont à nouveau imposés 4-2 face à l'Afrique du Sud dans leur 12e match de la Hockey Pro League, mercredi à Anvers. La Belgique décroche ainsi son 5e succès de rang, collectant 20 points sur 24 depuis leur reprise en début d'année.

Après avoir été menés au score en début de partie sur un pc advesre converti par Connor Beauchamp (2e, pc), les champions olympiques et N.2 mondiaux ont corrigé le tir via le jeune Nelson Onana (7e), avant de prendre l'avance en 2e mi-temps grâce à Florent Van Aubel (37e). Tom Boon améliorait ses statistiques de 2e meilleur buteur de la compétition (40e), avant d'encore les porter à 12 buts en 9 matchs en transformant le 4e pc belge (44e). Beauchamp, sur le dernier pc sud-africain fixait le score à 4-2 (49e). Les Red Lions, champions olympiques et du monde, désormais 3e au classement avec 27 points derrière les Pays-Bas (28) et l'Inde (27), poursuivront la Pro League en disputant deux duels importants pour le podium final en accueillant l'Inde samedi et dimanche, toujours à Wilrijk (16h30) , avant de conclure le tournoi en Angleterre les 18 et 19 juin. (Belga)