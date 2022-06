"On se devait de réagir comme ça": Eden Hazard met les choses au clair après la victoire contre la Pologne

Les Diables Rouges ont largement dominé la Pologne 6-1. Eden Hazard n'a pas marqué, mais a montré de très belles choses.

"On se devait de réagir comme ça par rapport au match de vendredi. On a fait un bon match, même si on a encaissé au début. Les joueurs qui sont rentrés ont apporté un plus. Une belle soirée avec un beau public, c'est bien. J'espère qu'il y en aura encore beaucoup comme ça", déclare le capitaine des Diables à notre micro.

"Je l'ai dit : je vais redevenir celui que j'étais en enchaînant les matchs. Aujourd'hui, il manquait juste un petit but", regrette encore le Brainois qui est plus qu'optimiste sur son avenir.

Il reste encore deux matchs dans cette période internationale. Deux déplacements, au pays de Galles et en Pologne. "On va aller [au pays de Galles et en Pologne] pour gagner. J'espère que le coach va prendre en considération qu'il y a plein de joueurs qui peuvent jouer. Pas seulement 11 ou 12 joueurs, c'est un groupe qui est fort. Le coach le sait, il le voit tous les jours. C'est difficile de jouer quatre matchs en fin de saison."