Yannick Carrasco: "Aujourd'hui, je pense que le public peut être content"

Les Diables Rouges se sont largement imposés 6-1 mercredi soir contre la Pologne. Après le match, Yannick Carrasco s'est confié à notre micro.

"On a bien travaillé et on a su gagner, c'est le plus important. On a dû réagir après la défaite contre la Hollande. Aujourd'hui, je pense que le public peut être content", estime le Diable Rouge.

Auteur d'une belle prestation, le joueur de l'Atletico est satisfait de la mentalité affichée par toute l'équipe. "On n'a pas baissé les bras, on a continué de pousser parce qu'on avait vu qu'on avait pas mal d'occasion avant qu'ils ne marquent. On savait qu'on allait continuer d'avoir des occasions et on a su les concrétiser."

"Il y a beaucoup de caractère dans l'équipe. L'important, c'est savoir se relever et gagner les prochains matchs", conclut-il en affichant les ambitions de l'équipe pour les prochaines rencontres.