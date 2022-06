Les deux artistes ont régalé: revivez le but de Kevin De Bruyne sur un assist d'Eden Hazard (vidéo)

Les Belges ont régalé hier (mercredi) soir en Ligue des Nations contre la Pologne. Une victoire 6-1 face aux coéquipiers de Robert Lewandowski et une excellente mentalité ont fait oublier la débâcle survenue 5 jours plus tôt contre les Pays-Bas.

Le deuxième but des Diables est signé Kevin De Bruyne, sur un assist d'Eden Hazard. Le Brainois revient très en forme après l'opération qu'il a passée afin d'enlever la plaque qu'il avait dans la cheville. "Je vais redevenir celui que j'étais en enchaînant les matchs", a encore affirmé le capitaine à notre micro après la rencontre.

Le but de De Bruyne, son 24e en équipe nationale, a lancé les Belges vers la victoire. Le dernier but inscrit par le maestro de Manchester City sur un assist d'Eden Hazard remonte à un an, presque jour pour jour. C'était le 17 juin 2021, contre le Danemark. KDB avait ouvert le score avant de donner un assist à un autre Hazard, Thorgan.