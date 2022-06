Kirsten Flipkens et Alison Van Uytvanck éliminées en double

(Belga) Kirsten Flipkens et Alison Van Uytvanck ont été éliminées au 1er tour du double dames au tournoi WTA 250 de Rosmalen, joué sur gazon et doté de 251.750 dollars, jeudi aux Pays-Bas.

La paire belge s'est inclinée 6-4, 7-5 face à la Chilienne Alexa Guarachi et l'Américaine Shelby Rogers. La rencontre a duré 1 heure et 17 minutes. Plus tôt dans la journée, les deux joueuses belges s'étaient qualifiées pour les quarts de finale du simple. Alison Van Uytvanck (WTA 46) a battu Elise Mertens (WTA 29) 6-2, 6-3. Kirsten Flipkens (WTA 308) a de son côté dominé 'Américaine Ann Li (WTA 68) 6-1, 6-1. (Belga)