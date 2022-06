Il fallait le tenter: ce joueur d'Andorre lobe le gardien d'un tir génial à 60 mètres du but (vidéo)

Andorre s'est imposé de justesse, 2-1, contre le Lichtenstein hier soir en Ligue des Nations. Une rencontre marquée par un but venu d'ailleurs signé Jesus Rubio.

Dans son propre camp, à environ 60m du but, Rubio a tenté un lob qui a piégé le gardien adverse. Sans doute le plus beau but de l'histoire de la sélection, qui est alors parvenue à prendre le dessus sur son adversaire. Une inspiration magnifique !