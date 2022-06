"Il va falloir aller au charbon": notre consultant envoie un message aux Diables Rouges (vidéo)

Philippe Vande Walle est visiblement impatient. Notre consultant a hâte de suivre le duel entre le Pays de Galles et la Belgique, alors que nos Diables Rouges s'apprêtent à vivre un déplacement compliqué en Ligue des Nations. Un duel intéressant, face à de solides adversaires, ce soir à Cardiff.

Après la victoire contre la Pologne, Philippe Vande Walle veut de la continuité. "Le plus important, c'est de confirmer ce que l'on a vu contre la Pologne, la revanche", a-t-il lancé au micro de Vincent Legraive. "Je pense qu'ils ont quand même été bougés par la presse, à juste titre, après la défaite contre la Hollande. Il y avait un petit esprit négatif, avant, pendant et après. Mais ils ont pris une belle revanche et maintenant, il faut confirmer", a détaillé l'ancien Diable Rouge.

Pour lui, il serait judicieux de ne pas prendre les Gallois à la légère. "Il va falloir aller au charbon, on connaît la mentalité des Gallois. Ce n'est pas une petite équipe, ce n'est pas la Hollande non plus. Il faut continuer sur cette lancée positive et confirmer, rester concentré, avoir une bonne communication entre les joueurs. Le mot clé, ce sera mentalité, où les supporters peuvent se retrouver, dans une mentalité positive".